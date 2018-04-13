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В Дании заявили, что могут замедлить строительство «Северного потока — 2» в своих водах

07:51, 13.04.2018
В Дании заявили, что могут замедлить строительство «Северного потока — 2» в своих водах
Фото: goverment.ru

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о возможности замедлить строительство «Северного потока — 2» в случае, если страна согласится на прокладку газопровода через свои воды.

По словам Расмуссена, оптимальным было бы, если бы переговоры с Россией вела Еврокомиссия, а не отдельные государства ЕС. Кроме того, он отметил, что газопровод необходимо рассматривать не только с экономической точки зрения, но и с политической, сообщает ТАСС.

Напомним, вчера, 12 апреля, Финляндия дала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2» в ее исключительной экономической зоне. Уже тогда было известно, что Дания объявила о намерении запретить строительство газопровода на своей территории.

ПромышленностьЭнергетика
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