Финляндия дала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Финляндия дала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2» в ее исключительной экономической зоне. Первое было получено в прошлый четверг, 5 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональный регулятор Финляндии.

Заявка на разрешение была подана дочерней компанией «Газпрома» швейцарской Nord Stream 2 AG в сентябре прошлого года. Оператор отметил, что «процессы получения разрешений идут также в других странах, через воды которых пройдет труба», в России, Дании, Швеции и Германии.

И если Германия и Финляндия уже дали согласие, то Дания объявила о намерении запретить строительство «Северного потока — 2» на своей территории.