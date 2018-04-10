США подготовили новые санкции против России, касающиеся госдолга и банков

США планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Среди причин такого решения указываются «участие» России в «деле Скрипаля» и «другие причины».

Согласно документу, опубликованному в базе документов Конгресса, санкции предусматривают полный запрет на любые финансовые операции, связанные с госдолгом России. Также под ограничения могут попасть сделки с участием ценных бумаг, выпущенных Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Кроме того, в санкционный список могут быть включены Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк» и «Внешэкономбанк».

Напомним, в пятницу, 6 марта, Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. На их фоне российские миллиардеры за полдня потеряли около $12 миллиардов. Также рухнули на 5—6% российские индексы.



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