Минниханов выложил видео с автогонок Формулы-1 в Бахрейне

Президент Татарстана Рустам Минниханов посмотрел автогонки в классе Формула-1 на Гран-при Бахрейна. Видео с гонок президент опубликовал на своих страницах в социальных сетях.



«Рустам Минниханов в качестве почетного гостя короля посмотрел автогонки в классе Формула-1 на Гран-при Бахрейна, где прошла короткая встреча с наследным принцем, первым заместителем премьер-министра, заместителем главнокомандующего шейхом Салманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой», — сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что накануне президент РТ Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Королевство Бахрейн. Ранее Минниханов уже обсудил сотрудничество с исполнительным директором Бахрейнского исламского банка и инвестиционным фондом королевства.