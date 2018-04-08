Минниханов выложил видео с автогонок Формулы-1 в Бахрейне
Президент Татарстана Рустам Минниханов посмотрел автогонки в классе Формула-1 на Гран-при Бахрейна. Видео с гонок президент опубликовал на своих страницах в социальных сетях.
«Рустам Минниханов в качестве почетного гостя короля посмотрел автогонки в классе Формула-1 на Гран-при Бахрейна, где прошла короткая встреча с наследным принцем, первым заместителем премьер-министра, заместителем главнокомандующего шейхом Салманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой», — сообщает пресс-служба президента.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 8 Апр 2018 в 8:27 PDT
Напомним, что накануне президент РТ Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Королевство Бахрейн. Ранее Минниханов уже обсудил сотрудничество с исполнительным директором Бахрейнского исламского банка и инвестиционным фондом королевства.ОбществоВласть Татарстан
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