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Минниханов выложил видео с автогонок Формулы-1 в Бахрейне

20:57, 08.04.2018 1
Минниханов выложил видео с автогонок Формулы-1 в Бахрейне
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов посмотрел автогонки в классе Формула-1 на Гран-при Бахрейна. Видео с гонок президент опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

«Рустам Минниханов в качестве почетного гостя короля посмотрел автогонки в классе Формула-1 на Гран-при Бахрейна, где прошла короткая встреча с наследным принцем, первым заместителем премьер-министра, заместителем главнокомандующего шейхом Салманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой», — сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что накануне президент РТ Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Королевство Бахрейн. Ранее Минниханов уже обсудил сотрудничество с исполнительным директором Бахрейнского исламского банка и инвестиционным фондом королевства.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Пока президент далеко, кое-кто пользуясь его отсутствием организовал штрафы жителям Казани и пригородов, которые против строительства мусоросжигающего завода.
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