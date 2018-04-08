Украинские пограничники заблокировали экипаж российского судна «Норд» в пункте пропуска

Экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд» заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области. Об этом сообщил адвокат Владимир Войтюк.

По его словам, Украиной нарушается международное законодательство, препятствуя выезду из страны девяти членов экипажа судна «Норд» по легальным документам.

«Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине», — приводит слова Войтюка «РИА Новости».

Напомним, что украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 25 марта. Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы. Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на 2 месяца. Накануне всех членов экипажа, кроме капитана,отпустили на свободу.

