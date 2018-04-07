Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпущен на свободу, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза им. 1 Мая Анна Шевелева.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — приводит ее слова «РИА Новости».

Напомним, что украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 25 марта. Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы. Накануне Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на 2 месяца с возможностью внесения залога.