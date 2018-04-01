«Рубин» сыграл вничью с «Уралом»

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом». Матч 24-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 1:1.

Единственным голом в составе казанцев отличился Ивелин Попов (34). У соперника отличился Эрик Бикфалви (73). Он же был удален на 88-й минуте за две желтые карточки в матче.

После 24 туров «Рубин» занимает 9-е место с 28 очками, а «Урал» — 8-е место с 29 баллами.

Следующий матч казанский клуб проведет дома 7 апреля с грозненским «Ахматом». Игра пройдет на Центральном стадионе.

Ранее «Реальное время» писало, что поле на «Казань Арене» обещают подготовить к апрельским матчам.