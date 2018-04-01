Новости спорта

22:08 МСК
Новости раздела
Спорт

«Рубин» сыграл вничью с «Уралом»

15:54, 01.04.2018 1
«Рубин» сыграл вничью с «Уралом»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом». Матч 24-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 1:1.

Единственным голом в составе казанцев отличился Ивелин Попов (34). У соперника отличился Эрик Бикфалви (73). Он же был удален на 88-й минуте за две желтые карточки в матче.

После 24 туров «Рубин» занимает 9-е место с 28 очками, а «Урал» — 8-е место с 29 баллами.

Следующий матч казанский клуб проведет дома 7 апреля с грозненским «Ахматом». Игра пройдет на Центральном стадионе.

Ранее «Реальное время» писало, что поле на «Казань Арене» обещают подготовить к апрельским матчам.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Играли солидно,матч понравился. Сегодня был день Сороки((( У него были масса полезности,и как всегда бывает в такие моменты,и масса неожиданных несурназностей. Также были неплохи,Джанаев,Жема,и вся полузащита.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан