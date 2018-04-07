Суд освободил Конора Макгрегора под залог в $50 тысяч

В Нью-Йорке суд освободил из-под стражи бойца смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора под залог в $50 тыс. Об этом сообщает Reuters.

Адвокат спортсмена заявил, что залог является «уместным», учитывая отсутствие у его клиента криминального прошлого.

Напомним, что полиция Нью-Йорка арестовала Конора Макгрегора после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Боец добровольно сдался полиции и не оказывал сопротивления.

Вместе с Макгрегором в момент нападения на автобус находился российский боец Артем Лобов, которого сняли с боя против американца Алекса Касереса.

