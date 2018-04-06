Активисты отменили очередной митинг против строительства МСЗ

На 7 апреля в поселке Осиново противники строительства мусоросжигательного завода запланировали митинг.

Сегодня одна из активисток — Вера Кернель объявила, что акцию не согласовал исполком Осиновского поселения Зеленодольского района, а «людей подставлять они не хотят».

Активисты не исключают, что проведут другое собрание. По их словам, администрация поселения обещала предоставить для этого специальную площадку, передает журналист «Реального времени».

Сейчас активисты планируют провести митинг против МСЗ 15 апреля. Отметим, что накануне, 14 апреля, планируется встреча инвестора МСЗ компании «РТ-Инвест» с жителями города.



Из-за несанкционированного митинга 25 марта сегодня, 6 апреля, в Казани задержали двух активисток. На них составили протоколы об административном правонарушении: за призывы к митингу в интернете и нарушение правил проведения митингов.