Пожарные ликвидировали открытое горение в московском ТЦ «Персей для детей»

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Пожарные ликвидировали открытое горение в московском ТЦ «Персей для детей», сообщает «Медуза» со ссылкой на МЧС. Сейчас около здания стоят несколько карет скорой помощи, а также несколько пожарных машин.

Возгорание произошло на складе игрушек на четвертом этаже. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности.

Из торгового центра уже выведено 300 человек. Также сообщается об одном пострадавшем. Не исключено, что на четвертом этаже еще есть люди.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре произошел пожар, унесший 64 жизни, большинство — детских. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».