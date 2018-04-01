Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +1

В воскресенье, 1 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода c прояснениями. В большинстве районов возможны осадки в виде снега, днем местами с мокрым снегом. В отдельных районах метель.

Ветер юго-западный умеренный, местами до сильного. На дорогах местами гололедица.

Как сообщается в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от –1°С до +1°С.

В Казани днем ожидается от 0°С до +3°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от –1°С до +1°С.

Ранее МЧС по РТ предупредило о метели и усилении ветра 1 апреля.