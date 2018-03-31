МЧС по РТ предупредило о метели и усилении ветра 1 апреля

ГУ МЧС России по РТ предупредило об интенсивности метеорологических явлений с 18.00 31 марта по 18.00 1 апреля.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», на территории республики местами ожидаются усиления юго-западного ветра до 15—18 м/с и метель.



МЧС рекомендует водителям не отправляться в поездки на дальние расстояния, а при движении по городу избегать внезапных торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.



