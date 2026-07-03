Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву заменили домашний арест на запрет действий

Ему запрещено пользоваться интернетом, а также общаться со свидетелями и другими фигурантами уголовного дела. Ограничения будут действовать до 28 августа

Верховный суд Башкирии 3 июля изменил меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Об этом РБК сообщил адвокат главы города Марат Самойлов.

По словам защитника, Мавлиеву предписано находиться по месту регистрации в ночное время. Кроме того, ему запрещено пользоваться интернетом, а также общаться со свидетелями и другими фигурантами уголовного дела. Ограничения будут действовать до 28 августа.

Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля. Первоначально Советский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В мае Верховный суд Башкирии заменил арест на домашний, который впоследствии был продлен до 28 августа. Теперь суд вновь смягчил меру пресечения, назначив запрет определенных действий.

По данным следствия, в 2025 году руководитель муниципалитета потребовал от представителя строительной компании взятку в виде оказания услуг имущественного характера. Взятка была условием за общее покровительство со стороны главы города. Преступление заключалось в незаконном отчуждении земельного участка санатория «Радуга» площадью более 1300 квадратных метров на территории одного из городских санаториев. Стоимость участка превышала 13 миллионов рублей.

Наталья Жирнова