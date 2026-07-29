В мае средняя зарплата в России выросла до 110 тыс. рублей

За год она увеличилась на 10,1%

Фото: Динар Фатыхов

В мае средняя зарплата в России выросла до 110 тыс. рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

— Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2026 года составила 110 216 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 10,1%, — цитирует сообщение издание.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первом полугодии средние номинальные зарплаты выросли на 13,3% год к году. Рост реальных зарплат в конце весны составил 4,5% в годовом отношении.

Напомним, среднемесячная зарплата в Татарстане в январе — апреле достигла 95,4 тыс. рублей. По данным Татарстанстата, номинальный показатель вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Галия Гарифуллина