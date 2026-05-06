Проект капремонта стадиона «Ак Барс Арена» в Казани получил положительное заключение
Соответствующая информация опубликована в ГИС ЕГРЗ
Проект капремонта футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация опубликована в ГИС ЕГРЗ.
В апреле в Казани был объявлен тендер на капремонт «Ак Барс Арены». Стоимость работ на стадионе составляла 153 млн рублей. Срок исполнения — 1 декабря 2026 года.
Заказчиком выступало ГКУ «Главинвестстрой РТ».
Напомним, в прошлом году на капремонт стадиона «Ак Барс Арена» решили выделить 120 млн рублей. Средства были предусмотрены на выполнение строительно-монтажных работ и установку нового оборудования.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».