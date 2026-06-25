Суд продлил домашний арест мэру Уфы

Эта мера пресечения будет действовать до 28 августа

Суд продлил домашний арест мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Эта мера пресечения будет действовать до 28 августа, сообщает «РБК Уфа».

Мавлиева задержали в конце апреля. Тогда сообщалось, что он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Мавлиев причастен к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория «Радуга».

Мэра заключили под стражу, позже Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест. В мае его госпитализировали — Мавлиев пробыл в больнице около недели, затем был выписан.

Галия Гарифуллина