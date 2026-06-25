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Суд продлил домашний арест мэру Уфы

16:45, 25.06.2026

Эта мера пресечения будет действовать до 28 августа

Суд продлил домашний арест мэру Уфы
Фото: взято с сайта gorodufa.ru

Суд продлил домашний арест мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Эта мера пресечения будет действовать до 28 августа, сообщает «РБК Уфа».

Мавлиева задержали в конце апреля. Тогда сообщалось, что он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Мавлиев причастен к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория «Радуга».

Мэра заключили под стражу, позже Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест. В мае его госпитализировали — Мавлиев пробыл в больнице около недели, затем был выписан.

Галия Гарифуллина

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Башкортостан

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