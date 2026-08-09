10 человек спаслись из затопленных Юрьевских пещер в Татарстане

К месту выдвинулись пожарные, спасатели, сотрудники МВД и бригада медиков скорой помощи

Сегодня в Татарстане из‑за сильного ливня вода начала затапливать Юрьевские пещеры в Камском устье. Вход стали заваливали стволы деревьев, принесенные бурным потоком. Внутри была группа из 10 человек — им удалось спастись, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

— К сожалению, группа не регистрировалась в МЧС России, поэтому о происшествии стало известно уже после того, как опасность стала реальной, — отметили в сообщении.

К месту выдвинулись пожарные, спасатели, сотрудники МВД и бригада медиков скорой помощи.

— К счастью, развязка оказалась благополучной: всем десяти людям, оказавшимся в пещерах, удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС по РТ.

Этот случай еще раз напоминает о важности соблюдения правил безопасности при посещении природных объектов, подчеркнули в ведомстве:

— Регистрация туристических групп в МЧС России — не формальность, а реальная мера, которая помогает спасателям быстро реагировать в экстренных ситуациях. Даже если маршрут кажется несложным, стихия может резко изменить условия, и тогда оперативная помощь становится критически важной.

Последствия непогоды отразились не только на пещерах. По состоянию на 18:00 были зафиксированы:

падения 23 деревьев в Бугульминском, Бавлинском и Камско-Устьинском районах;

подтопления уличной дорожной сети и жилых домов в Апастовском и Камско-Устьинском районах;

срыв кровель зданий в Лениногорском и Бугульминском районах;

частичные отключения электроэнергии в Апастовском, Бугульминском, Камско-Устьинском и Лениногорском районах.



Пострадавших нет.

Ночью и днем 10 августа в Татарстане ожидается туман, сильный дождь и гроза. Также прогнозируется сильный ветер порывами 15—20 м/с. Локально возможен град.

Галия Гарифуллина