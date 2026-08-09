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10 человек спаслись из затопленных Юрьевских пещер в Татарстане

19:53, 09.08.2026

К месту выдвинулись пожарные, спасатели, сотрудники МВД и бригада медиков скорой помощи

10 человек спаслись из затопленных Юрьевских пещер в Татарстане
Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня в Татарстане из‑за сильного ливня вода начала затапливать Юрьевские пещеры в Камском устье. Вход стали заваливали стволы деревьев, принесенные бурным потоком. Внутри была группа из 10 человек — им удалось спастись, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

— К сожалению, группа не регистрировалась в МЧС России, поэтому о происшествии стало известно уже после того, как опасность стала реальной, — отметили в сообщении.

К месту выдвинулись пожарные, спасатели, сотрудники МВД и бригада медиков скорой помощи.

скриншот видео ГУ МЧС России по Татарстану

— К счастью, развязка оказалась благополучной: всем десяти людям, оказавшимся в пещерах, удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС по РТ.

Этот случай еще раз напоминает о важности соблюдения правил безопасности при посещении природных объектов, подчеркнули в ведомстве:

— Регистрация туристических групп в МЧС России — не формальность, а реальная мера, которая помогает спасателям быстро реагировать в экстренных ситуациях. Даже если маршрут кажется несложным, стихия может резко изменить условия, и тогда оперативная помощь становится критически важной.

Последствия непогоды отразились не только на пещерах. По состоянию на 18:00 были зафиксированы:

  • падения 23 деревьев в Бугульминском, Бавлинском и Камско-Устьинском районах;
  • подтопления уличной дорожной сети и жилых домов в Апастовском и Камско-Устьинском районах;
  • срыв кровель зданий в Лениногорском и Бугульминском районах;
  • частичные отключения электроэнергии в Апастовском, Бугульминском, Камско-Устьинском и Лениногорском районах.

Пострадавших нет.

Ночью и днем 10 августа в Татарстане ожидается туман, сильный дождь и гроза. Также прогнозируется сильный ветер порывами 15—20 м/с. Локально возможен град.

Галия Гарифуллина

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