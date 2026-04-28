В отношении мэра Уфы Ратмира Мавлиева проводятся следственные мероприятия

11:11, 28.04.2026

«Ъ» сообщает, что вопросы к руководителю городской администрации связаны с делом о продаже земельного участка санатория «Радуга»

В отношении мэра Уфы Ратмира Мавлиева проводятся следственные мероприятия
Фото: скриншот с телеграм-канала Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев доставлен в здание Следственного управления СКР по Башкирии, расположенное на Петропавловской улице. По информации источников издания «Ъ-Уфа», в отношении него проводятся следственные мероприятия.

По имеющимся данным, вопросы к руководителю городской администрации связаны с делом о продаже земельного участка санатория «Радуга». Ранее, в марте, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, которую подозревают в махинациях с земельными участками санатория.

В городской администрации подчеркнули, что все муниципальные службы продолжают работать в штатном режиме. Ратмир Мавлиев занял пост главы администрации Уфы в марте 2022 года. Позднее он также стал председателем Ассоциации городов Поволжья.

Наталья Жирнова

ОбществоВласть Башкортостан

