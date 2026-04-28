В отношении мэра Уфы Ратмира Мавлиева проводятся следственные мероприятия
«Ъ» сообщает, что вопросы к руководителю городской администрации связаны с делом о продаже земельного участка санатория «Радуга»
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев доставлен в здание Следственного управления СКР по Башкирии, расположенное на Петропавловской улице. По информации источников издания «Ъ-Уфа», в отношении него проводятся следственные мероприятия.
По имеющимся данным, вопросы к руководителю городской администрации связаны с делом о продаже земельного участка санатория «Радуга». Ранее, в марте, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, которую подозревают в махинациях с земельными участками санатория.
В городской администрации подчеркнули, что все муниципальные службы продолжают работать в штатном режиме. Ратмир Мавлиев занял пост главы администрации Уфы в марте 2022 года. Позднее он также стал председателем Ассоциации городов Поволжья.
