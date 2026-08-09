Российские базы в Сирии станут центрами совместной подготовки военнослужащих

Москва и Дамаск подписали соответствующий меморандум

Фото: Артем Дергунов

Россия и Сирия заключили меморандум о взаимопонимании касательно будущего российских военных баз на территории арабской республики. Об этом рассказало управление по связям с общественностью сирийского МИД.

— После полутора лет переговоров дальнейшая судьба российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе наконец определена — стороны подписали соответствующий меморандум, — цитирует документ агентство SANA.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В МИД Сирии выразили надежду, что благодаря меморандуму в отношениях Москвы и Дамаска начнется новая глава.



— Военные базы РФ будут преобразованы в центры совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон, — заявили в ведомстве.

Там же уточнили, что со временем все гражданские объекты, включая аэродром Хмеймим, должны будут перейти под управление администрации Сирии. Согласно соглашению, все преобразования должны будут занять не более трех месяцев.

Напомним, в прошлом году сирийская сторона заявила, что готова рассмотреть возможность сохранения российских баз Хмеймим и в Тартусе, если это будет ей выгодно. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва предложила своим партнерам использовать базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию.



Галия Гарифуллина