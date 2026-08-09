Минобороны: утром над Татарстаном и Башкирией сбили 12 беспилотников
БПЛА сбили над Татарстаном и прошедшей ночью
В течение утра 9 августа над территориями Татарстана и Башкортостан сбили 12 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
— В течение утра 9 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан, — говорится в сообщении.
Напомним, БПЛА сбили над Татарстаном и прошедшей ночью. Точное количество сбитых беспилотников не уточнялось.
В Татарстане ночью объявляли беспилотную опасность, в городах Закамья вводили угрозу атаки БПЛА. Также закрывались аэропорты. Сейчас все ограничения в республике сняты.
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