Минобороны: утром над Татарстаном и Башкирией сбили 12 беспилотников

БПЛА сбили над Татарстаном и прошедшей ночью

В течение утра 9 августа над территориями Татарстана и Башкортостан сбили 12 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

— В течение утра 9 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан, — говорится в сообщении.

Напомним, БПЛА сбили над Татарстаном и прошедшей ночью. Точное количество сбитых беспилотников не уточнялось.

В Татарстане ночью объявляли беспилотную опасность, в городах Закамья вводили угрозу атаки БПЛА. Также закрывались аэропорты. Сейчас все ограничения в республике сняты.