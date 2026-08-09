Количество погибших из-за ночной атаки в Белгороде выросло до пяти

Пострадали 25 человек — 12 из них находятся в больнице

Количество погибших из-за ночной атаки ВСУ в Белгороде выросло до пяти. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Пострадали 25 человек. Как рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников, 13 из них продолжают лечение амбулаторно. В больнице находятся 12 раненых, в числе которых один ребенок.

Состояние всех госпитализированных — средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с атакой.

— По данным следствия, 9 августа 2026 года украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, — многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших — дети, — сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Галия Гарифуллина