«Росатом» начал возвращать сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране

Первые пять специалистов уже приступили к своим задачам

Фото: Максим Платонов

«Росатом» начал возвращать специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. Первые пять сотрудников уже приступили к своим задачам. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

— Мы приступили к возвращению специалистов на площадку сооружаемой АЭС «Бушер». Первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач, — цитирует его РИА «Новости».

Общая численность российских специалистов на станции — 25 человек, добавил он.

Напомним, в апреле организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке на территорию атомной электростанции «Бушер». 175 эвакуированных сотрудников вылетели в Москву спецрейсом.



Галия Гарифуллина