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Российские войска взяли под контроль Васютинское и Торецкое в ДНР

12:30, 09.08.2026

Об этом сообщили в Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль Васютинское и Торецкое в ДНР
Фото: Артем Дергунов

Российские войска взяли под контроль Васютинское и Торецкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, недавно российские войска установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск «Север».

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