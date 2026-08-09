Российские войска взяли под контроль Васютинское и Торецкое в ДНР

Об этом сообщили в Минобороны РФ

Фото: Артем Дергунов

Российские войска взяли под контроль Васютинское и Торецкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, недавно российские войска установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск «Север».