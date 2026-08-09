Израиль отверг план Совета мира по Газе

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства

Израиль отвергает план Совета мира по сектору Газа из 15 пунктов. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, передает ТАСС.

— Израиль отвергает план из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет выводить войска, пока ХАМАС не разоружится. И когда я говорю о разоружении ХАМАС, я имею в виду тяжелое вооружение, менее тяжелое вооружение, все виды оружия. И мы говорим о действительном разоружении, а не о фиктивном, — сказал он.

По словам Нетаньяху, сейчас этот вопрос Израиль обсуждает с США.

— У них есть идеи, некоторые из которых приемлемы для нас, а некоторые неприемлемы, и мы знаем, как противостоять этому, — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Совет мира одобрил план, в который входило разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе. Согласно документу, ЦАХАЛ должна начать постепенный вывод войск.

Галия Гарифуллина