Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары в Черном море
По этому поводу поступали запросы от украинцев, рассказал министр иностранных дел Турции
Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары по судам в Черном море. Об этом рассказал ее министр иностранных дел Хакан Фидан.
— Мы призвали стороны к созданию механизма для объявления прекращения огня. По этому поводу поступали запросы от украинцев, — сообщил он в интервью агентству Anadolu (цитата по «Ъ»).
По его словам, атаки в Черном море создают угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. Им подвергаются и турецкие суда. «Это становится для нас серьезной проблемой»,— подчеркнул Хакан Фидан.
Напомним, недавно Турция ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы в Черное море в связи с увеличившимся числом атак беспилотников. Вчера в море был обнаружен неизвестный беспилотник на расстоянии около 500 метров от побережья турецкой провинции Сакарья.
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