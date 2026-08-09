Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары в Черном море

По этому поводу поступали запросы от украинцев, рассказал министр иностранных дел Турции

Фото: Максим Платонов

Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары по судам в Черном море. Об этом рассказал ее министр иностранных дел Хакан Фидан.

— Мы призвали стороны к созданию механизма для объявления прекращения огня. По этому поводу поступали запросы от украинцев, — сообщил он в интервью агентству Anadolu (цитата по «Ъ»).

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

По его словам, атаки в Черном море создают угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. Им подвергаются и турецкие суда. «Это становится для нас серьезной проблемой»,— подчеркнул Хакан Фидан.

Напомним, недавно Турция ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы в Черное море в связи с увеличившимся числом атак беспилотников. Вчера в море был обнаружен неизвестный беспилотник на расстоянии около 500 метров от побережья турецкой провинции Сакарья.

Галия Гарифуллина