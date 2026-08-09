Россиян предупредили о новой схеме обмана родителей подростков

Злоумышленники рассылают родителям сообщения о подозрительных операциях по картам их детей и предлагают проверить их через специальную программу

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Злоумышленники рассылают родителям сообщения о подозрительных операциях по картам их детей и предлагают проверить их через специальную программу, для доступа к которому требуют копии паспорта и данные для входа в банковское приложение. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

— Родителям рассылают массовые фишинговые сообщения о якобы подозрительных операциях по картам их детей-подростков с требованием срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Ссылка ведет на поддельный онлайн-сервис, якобы предоставляющий «мгновенный доступ к выпискам несовершеннолетних», — цитирует РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мошенники требуют от родителей загрузить сканы паспортов, свидетельств о рождении под предлогом того, что в системах автоматически не отображаются данные о родстве. Также граждан просят ввести логины и пароли от мобильного банкинга. После этого мошенники крадут деньги со счетов и оформляют на жертв кредиты.



Напомним, злоумышленники также под видом представителей управляющей компании призывают россиян вступить в домовой чат. В результате они получают доступ к профилю жертвы на «Госуслугах».

Галия Гарифуллина