Володин призвал регионы ознакомиться с опытом запрета вейпов

Сейчас запрет на продажу вейпов ввели всего пять субъектов России — председатель Госдумы призвал остальных изучить их практику

Всего пять регионов России ввели запрет на продажу вейпов. Это Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Северная Осетия. Остальным субъектам следует изучить их опыт, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что еще в июне в России приняли закон, который дает регионам право вводить запрет розничной продажи вейпов и жидкости к ним. Ранее в стране запретили продажу вейпов детям, рекламу электронных устройств доставки никотина и их открытую выкладку. Были также введены штрафы за реализацию вейпов несовершеннолетним, уголовная ответственность за неоднократное нарушение и внесудебная блокировка сайтов, продающих такую продукцию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако, по словам Володина, за последний год число магазинов, торгующих вейпами, сократилось ненамного. С июля 2025 года по июль 2026 года в городах-миллионниках их стало меньше на 10%.

— Учитывая, что тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, правильно было бы субъектам РФ, где еще не вышли на решения, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты. Все полномочия у регионов для этого есть, — написал председатель Госдумы в своем канале в «Максе».

Напомним, в Татарстане ежегодно регистрируется до 10 случаев отравления подростков никотиносодержащими веществами. Основной причиной становятся вейпы. В некоторых случаях подростки комбинируют их с обычным табаком, что усугубляет ситуацию.



Галия Гарифуллина