В Казани за сутки зарегистрировали 5 ДТП — в одном из них пострадал ребенок

Всего за сутки поступило 122 сообщения об авариях

Фото: Артем Дергунов

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали пять ДТП,. В них были ранены пять участников дорожного движения, один из них— ребёнок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Аварии были зарегистрированы в разных районах:

Советский район — падение пассажира. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил падение пассажирки;

Приволжский район — наезд на лицо, использующее для передвижения СИМ. Водитель электровелосипеда не уступил дорогу водителю легкового автомобиля, который двигался во встречном направлении;

Приволжский район — наезд на велосипедиста. Водитель не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением;

Ново-Савиновский район — наезд на стоящее транспортное средства. Водитель автомобиля не убедилась в безопасности маневра и при открывании водительской двери создала помеху водителю электровелосипеда;

Вахитовский район — наезд на пешехода. Водитель автомобиля при повороте направо не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Всего за сутки поступило 122 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В центрах оформления ДТП оформлено 51 происшествие, на месте — 25 ДТП с материальным ущербом сотрудниками Госавтоинспекции, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно суд постановил взыскать с жителя Челнов почти 540 тыс. рублей за ущерб от ДТП и штрафы, полученные при аренде каршеринга. Обвиняемый брал в аренду Geely Emgrand, Kia Sportage и Chery Tiggo. При езде на первых двух машинах он нарушил ПДД, за которые получил штрафов на 7,5 тыс. рублей, а на третьей машине и вовсе попал в аварию.

Галия Гарифуллина