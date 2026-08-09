В Татарстане будут судить машиниста автокрана в связи с падением рабочего с 10-метровой высоты

Монтажная люлька, в которой находился рабочий, отцепилась от крана и рухнула

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 24-летнего машиниста крана-манипулятора обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Об этом сообщили в пресс-службе Следкома республики.

— По версии следствия, 3 марта 2026 года обвиняемый выполнял подрядные работы на одном из предприятий в Елабужском районе. Не убедившись в исправности всех механизмов, он поднял рабочего в монтажной люльке на 10-метровую высоту. В этот момент люлька отцепилась от крана, и мужчина упал на землю, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Галия Гарифуллина