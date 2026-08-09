Кипр хочет начать поставки газа в Европу в 2028 году
Об этом рассказал министр энергетики Кипра Михалис Дамианос
Природный газ из Кипра могут начать поставлять в Европу в марте 2028 года. Об этом рассказал министр энергетики Кипра Михалис Дамианос, пишет Associated Press.
По его словам, Кипр может стать альтернативным источником ресурсов на фоне перебоя с поставками из-за обстановки на Украине и Ближнем Востоке.
Партнеры Кипра — французская компания TotalEnergies и итальянская Eni — уже приняли окончательное решение о разработке месторождения «Кронос» у южного побережья Кипра. Трубопровод будет идти до действующего египетского газового месторождения «Зохр», работу над ним начнут до конца года. Ожидается, что они продлятся не более 18 месяцев. Затем газ будет поступать в Думьят (Египет) для сжижения и отправки танкерами в Европу.
Напомним, уровень заполнения газовых хранилищ в странах Евросоюза опустился до минимальной отметки за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2011 года. По данным иностранной организации, запасы газа в ПХГ ЕС сейчас составляют менее 58% от общего объема.
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