Мошенники вновь стали создавать поддельные сайты ЦБ для обмана россиян

Граждан убеждают в необходимости срочно оформлять кредиты для якобы аннулирования уже взятых займов

Фото: Динар Фатыхов

Злоумышленники снова начали разрабатывать поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы Банка России. При помощи них граждан убеждают в необходимости срочно оформлять кредиты для якобы аннулирования уже взятых займов.

— Для этого посетителю предлагают самостоятельно оформить новые займы в разных банках, уверяя, что таким образом удастся предотвратить действия злоумышленников или защитить средства. На самом деле все полученные деньги в итоге оказываются у преступников, — сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он отметил, что эта схема — разновидность распространенной тактики социальной инженерии. Ее суть в том, чтобы искусственно создать ощущение острой угрозы и подтолкнуть человека к поспешным финансовым решениям. А имитация сайта госорганизации заметно повышает доверие к легенде и делает обман более правдоподобным.

— Важно понимать, что Банк России не взаимодействует с гражданами через подобные интернет-ресурсы и не дает указаний оформлять кредиты для защиты денежных средств. Любые предложения срочно взять заем, перевести деньги на «безопасный счет» или отменить якобы уже оформленный кредит следует воспринимать как явный признак мошенничества, — предупредил Немкин.

Напомним, мошенники используют новую схему обмана родителей подростков. Гражданам рассылают сообщения о подозрительных операциях по картам их детей и предлагают проверить их через специальную программу, для доступа к которой требуют копии паспорта и данные для входа в банковское приложение.



Галия Гарифуллина