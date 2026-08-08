С челнинца взыскали почти 540 тыс. рублей за ДТП и штрафы при аренде каршеринга

Арендатор нарушал ПДД при пользовании машиной

Фото: Динар Фатыхов

Суд постановил взыскать с жителя Челнов почти 540 тыс. рублей за ущерб от ДТП и штрафы, полученные при аренде каршеринга.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщила пресс-служба Набережночелнинского суда, обвиняемый брал в аренду Geely Emgrand, Kia Sportage и Chery Tiggo. При езде на первых двух машинах он нарушил ПДД, за которые получил штрафов на 7,5 тыс. рублей, а на третьем аппарате и вовсе попал в аварию. Ущерб, нанесенный «китайцу» в результате ДТП, оценили в 510,2 тыс. рублей. Позже все штрафы, как и восстановление машины, были оплачены каршеринговой компанией, которая в дальнейшем обратилась в суд с требованием к водителю возместить понесенные затраты. Более того, при подаче иска компания потребовала также компенсировать ей понесенные неустойку в 6,2 тыс. и расходы на госпошлину в 15,5 тыс. рублей.



Суд в заочном порядке удовлетворил требования иска. Решение в законную силу еще не вступило.

Ранее сообщалось, что траты жителей Татарстана на аренду автомобилей выросли почти в 2,5 раза за год.

Никита Егоров