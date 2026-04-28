Мэра Уфы задержали по подозрению в превышении полномочий и получении взятки

Следственный комитет России по Башкирии задержал мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2025 году руководитель муниципалитета потребовал от представителя строительной компании взятку в виде оказания услуг имущественного характера. Взятка была условием за общее покровительство со стороны главы города.

Преступление заключалось в незаконном отчуждении земельного участка санатория «Радуга» площадью более 1300 квадратных метров на территории одного из городских санаториев. Стоимость участка превышала 13 миллионов рублей.

Вместе с главой администрации под подозрение попали его заместитель, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория. Все они подозреваются в превышении должностных полномочий.

В настоящее время ведется сбор доказательств и установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Наталья Жирнова