Ночью и днем понедельника в Татарстане прогнозируется туман, гроза и ветер порывами 15—20 м/с

Локально возможен град

Фото: Динар Фатыхов

Ночью и днем 10 августа в Татарстане ожидается туман, сильный дождь и гроза. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Также прогнозируется сильный ветер порывами 15—20 м/с. Локально возможен град.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Рекомендуем: не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам, — предупредили татарстанцев.

Напомним, в конце июля в Татарстане объявляли штормовое предупреждение.

Галия Гарифуллина