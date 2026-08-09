Ночью и днем понедельника в Татарстане прогнозируется туман, гроза и ветер порывами 15—20 м/с
Локально возможен град
Ночью и днем 10 августа в Татарстане ожидается туман, сильный дождь и гроза. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Также прогнозируется сильный ветер порывами 15—20 м/с. Локально возможен град.
— Рекомендуем: не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам, — предупредили татарстанцев.
Напомним, в конце июля в Татарстане объявляли штормовое предупреждение.
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