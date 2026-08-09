Три человека погибли при ударах по Белгороду — СК возбудил уголовное дело после атаки

Пострадали 25 человек, среди которых дети 4 и 9 лет

Фото: Динар Фатыхов

В результате атаки БПЛА на Белгород погибли три человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в «Максе».

— К большому сожалению, по уточненной информации, погибли трое мирных жителей. Приношу искренние соболезнования их семьям. Понимаю, что никакие слова не смогут облегчить эту боль для родных и близких. Мы все разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами, — написал он.

Пострадали 25 человек, среди которых дети 4 и 9 лет. Один ребенок госпитализирован, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. В медучреждениях остаются 13 взрослых, состояние одного из которых оценивается как крайне тяжелое.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с атакой.

— По данным следствия, 9 августа 2026 года украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, — многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших — дети, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, изначально сообщалось о 13 пострадавших. В частности, четырехлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки госпитализировали в детскую больницу.



Галия Гарифуллина