13 человек пострадали при атаке БПЛА в Белгороде

В числе раненых — двое детей

В Белгороде при атаке БПЛА пострадали 13 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

— Белгород вновь под массированной атакой беспилотников киевских террористов. На данный момент поступила информация о 13 пострадавших, включая двоих детей, в результате прилетов, — говорится в публикации в его канале в «Максе».

По словам Шуваева, четырехлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Медпомощь была оказана на месте мальчику девяти лет и троим взрослым.

— От взрывов БПЛА загорелись два автомобиля на парковке многоквартирного дома — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Кроме того, загорелся частный дом — сотрудники МЧС производят тушение пожара. По предварительной информации, повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты, — говорится в публикации.

Напомним, в течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в ночной сводке Минобороны РФ. В ведомстве не уточняют количество сбитых над республикой беспилотников. Всего над Россией уничтожили 153 вражеских БПЛА.

Галия Гарифуллина