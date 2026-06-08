В мае объем выдачи кредитов наличными в России достиг максимума с августа 2024 года

Темпы роста объемов кредитов наличными оказались выше, чем в других розничных сегментах

Фото: Динар Фатыхов

В мае объем выдачи кредитов наличными в России достиг максимума с августа 2024 года. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на предварительные данные Frank RG.

Объем выдачи вырос на 9% относительно апреля, составив почти 480 млрд рублей. Динамика была обусловлена увеличением количества выданных кредитов до 2,46 млн, что на 13% больше апрельского результата. Темпы роста объемов кредитов наличными оказались выше, чем в других розничных сегментах. Например, по автокредитам рост составил 6%, а ипотека показала снижение на 9%.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По мнению экспертов, такая динамика обусловлена сочетанием двух факторов: постепенным смягчением денежно‑кредитной политики и реализацией отложенного спроса, который сформировался в период высоких процентных ставок. Аналитики прогнозируют, что летом активность заемщиков продолжит расти.

Напомним, каждый шестой житель Татарстана установил самозапрет на кредиты.

Галия Гарифуллина