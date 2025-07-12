ЦСКА стал чемпионом Суперкубка России, обыграв «Краснодар» в Казани
ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России по футболу в Казани. Команда Фабио Челестини одержала минимальную победу над «быками».
Единственный гол в матче на 48-й минуте встречи забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Игрок армейцев замкнул подачу партнера после розыгрыша углового.
Во втором тайме после видеопросмотра был удален футболист «Краснодара» Мозес за отмашку в лицо соперника.
ЦСКА в восьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка России по футболу. В 2023 году армейцы в Казани проиграли в матче за данный трофей «Зениту».
«Краснодар» второй сезон подряд не может победить в игре за Суперкубок России. В прошлом году южане уступили «Зениту».
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