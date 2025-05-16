Россия и Афганистан заключили соглашение о добыче и переработке нефти на KazanForum

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Впервые между российской и афганской компаниями было подписано официальное соглашение по добыче и переработке нефти в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Подписи под документом поставили председатель совета директоров АО «Интеко Групп» Сабир Бабаев с российской стороны и гендиректор Central Green Power Company Муса Азизи с афганской.

Специалисты российской компании провели геологоразведку в трех провинциях Афганистана — Балх, Фарьяб и Герат — и теперь приступят к буровым работам. Параллельно на выбранной площадке начнется строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией. Скоро при содействии Российского делового центра в Афганистане начнется возведение палаточных городов для российских специалистов, — заявил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

По информации руководства афганской компании, на начальном этапе планируется расконсервация восьми скважин и бурение 52 новых. На следующий год намечено бурение еще 300 скважин. Ожидаемые начальные объемы добычи с одной скважины составляют порядка 25-40 тонн в день.

Рената Валеева