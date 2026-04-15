В Башкирии сбиты беспилотники, есть возгорание на предприятии в Стерлитамаке
В Башкирии была предпринята попытка террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
Несколько БПЛА были сбиты над промышленной зоной города Стерлитамака. Обломки аппаратов упали на территорию одного из предприятий, что привело к возгоранию. На месте происшествия работают все оперативные службы, пожарные ведут тушение.
Глава республики сообщил, что угрозы для населения на данный момент нет, ситуация находится под контролем.
Ранее в пяти городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА. Режим «Беспилотная опасность» сохраняется на территории республики.
