В Башкирии сбиты беспилотники, есть возгорание на предприятии в Стерлитамаке

В Башкирии была предпринята попытка террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Несколько БПЛА были сбиты над промышленной зоной города Стерлитамака. Обломки аппаратов упали на территорию одного из предприятий, что привело к возгоранию. На месте происшествия работают все оперативные службы, пожарные ведут тушение.

Глава республики сообщил, что угрозы для населения на данный момент нет, ситуация находится под контролем.

Ранее в пяти городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА. Режим «Беспилотная опасность» сохраняется на территории республики.

Наталья Жирнова