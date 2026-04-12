УНИКС уступил ЦСКА в финале Winline Basket Cup

Фото: Динар Фатыхов

В финальном матче Winline Basket Cup в Санкт-Петербурге УНИКС уступил ЦСКА со счетом 62:73.

Казанская команда активно начала встречу, совершив рывок 14:5 в первые минуты. Однако к концу первой четверти соперник сравнял счет, а со второй четверти стал выходить вперед.

В третьей четверти ЦСКА был близок к преимуществу в 20 очков — 46:28. УНИКС сумел сократить отставание, однако переломить ход игры не удалось.

Отмечается, что Маркус Бингэм провел на площадке ограниченное время. По имеющимся данным, накануне он испытывал серьезное недомогание. Также команда из Казани сыграла без травмированных Пэриса Ли и Тайрона Брюера.



Ариана Ранцева