Россия и Оман: безвизовый режим начинает действовать с 18 июля

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между правительством России и Султанатом Оман официально вступит в силу 18 июля. Это позволит гражданам обеих стран совершать поездки без оформления виз сроком до 30 дней при каждом посещении, сообщает RT.

— 18 июля вступает в силу соглашение между правительством России и правительством Султаната Оман о взаимной отмене визовых требований, — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Для российских граждан безвизовое пребывание на территории Омана будет возможно на срок до 30 дней при каждом посещении. Важно отметить, что такой режим не распространяется на цели, связанные с постоянным проживанием, обучением или осуществлением деятельности, требующей получения разрешения на работу.

Кроме того, в МИД уточнили, что суммарный срок нахождения россиян в Омане не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Аналогичные права и условия предоставляются гражданам Омана при посещении Российской Федерации, добавили в Министерстве иностранных дел.

Министерство экономического развития разрабатывает механизм группового безвизового туристического обмена с Вьетнамом.

Рената Валеева