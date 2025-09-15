С 15 сентября в Китае действует безвизовый режим для россиян
С обычным загранпаспортом можно находиться в КНР на протяжении 30 дней
С 15 сентября начинает действовать соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем. Граждане РФ смогут въезжать в КНР на срок до 30 дней, имея при себе только обычный заграничный паспорт.
Экспериментальный период действия соглашения продлится до 14 сентября 2026 года.
Как отмечается в телеграм-канале посольства России в Китае, важное условие для въезда в КНР — срок действия загранпаспорта должен составлять не менее шести месяцев с момента планируемого выезда из Китая. При наличии гуманитарных обстоятельств возможен въезд с документом, имеющим меньший срок действия.
Безвизовый режим будет действовать на всех пунктах пропуска, открытых для иностранных граждан. Примечательно, что нововведение не предусматривает ограничений по количеству въездов и суммарному сроку пребывания в течение года.
Ранее сообщалось, что Россия может увеличить число авиарейсов в Китай после введения безвизового режим. Подробнее о турпотоке в Китай из Татарстана — в материале «Реального времени».
