С 15 сентября в Китае действует безвизовый режим для россиян

С обычным загранпаспортом можно находиться в КНР на протяжении 30 дней

С 15 сентября начинает действовать соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем. Граждане РФ смогут въезжать в КНР на срок до 30 дней, имея при себе только обычный заграничный паспорт.

Экспериментальный период действия соглашения продлится до 14 сентября 2026 года.

Как отмечается в телеграм-канале посольства России в Китае, важное условие для въезда в КНР — срок действия загранпаспорта должен составлять не менее шести месяцев с момента планируемого выезда из Китая. При наличии гуманитарных обстоятельств возможен въезд с документом, имеющим меньший срок действия.

Безвизовый режим будет действовать на всех пунктах пропуска, открытых для иностранных граждан. Примечательно, что нововведение не предусматривает ограничений по количеству въездов и суммарному сроку пребывания в течение года.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить число авиарейсов в Китай после введения безвизового режим. Подробнее о турпотоке в Китай из Татарстана — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова