Трамп: Николаса Мадуро задержали и вывезли из Венесуэлы

Американский лидер сообщил о «крупномасштабном ударе по Венесуэле и ее лидеру»

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании и эвакуации из Венесуэлы действующего главы государства Николаса Мадуро совместно с супругой.

— Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Тем временем стало известно, что здание посольства России в Каракасе осталось неповрежденным после серии ударов по венесуэльской столице. Как сказано в официальном сообщении, районы, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающие к ним территории, не подверглись атакам. Все сотрудники посольства находятся в безопасности. На данный момент нет информации о пострадавших или погибших гражданах России.

Напомним, что 3 января авиация США нанесла серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. В стране ввели режим ЧС в связи с ударами.

Наталья Жирнова