Трамп — на пресс-конференции: США провели спецоперацию «Полуночный молот» в Венесуэле

Американский лидер также заявил о намерении обеспечить безусловное доминирование США в Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции о проведении военной операции в столице Венесуэлы под кодовым названием «Полуночный молот». Целью операции являлся захват президента Николаса Мадуро, которого Трамп обвинил в причастности к «наркотерроризму» и руководстве организацией «Картель солнц».

По словам американского лидера, операция прошла в условиях затемнения Каракаса. Трамп заявил, что все военные объекты Венесуэлы были выведены из строя, сравнив успешность операции с ударом по генералу Сулеймани в Багдаде.

Американский лидер также сообщил, что США намерены сохранять военное присутствие в Венесуэле до момента «надлежащего и разумного перехода власти». Трамп предупредил о готовности провести вторую, более масштабную атаку, если это потребуется.

Задержанный Николас Мадуро вместе с супругой доставлен в США для судебного разбирательства. Трамп подчеркнул, что власть Мадуро прекратила существование и он больше не является президентом страны. Американский лидер также заявил о намерении обеспечить безусловное доминирование США в Западном полушарии. Одностороннее эмбарго на экспорт венесуэльской нефти остается в силе.

Наталья Жирнова