В Казани из-за снегопадов изменили маршрут трех автобусов

Один из автобусов — №36а — застрял в районе остановки «Новониколаевский»

Фото: Максим Платонов

В Казани автобусы №18 и 30 из-за последствий снегопада не доезжают до конечной остановки «Переулок Дуслык». Общественный транспорт будет ехать только до «Файзи», сообщила пресс-служба МУП «ПАТП-2».

Также в столице Татарстана из-за непогоды изменили маршрут автобуса №93. Транспорт временно не заезжает на остановку «Берновые Ковали», так как не может там развернуться, и проследует только до «Мечети».

Кроме того, один из автобусов — №36а — застрял в районе остановки «Новониколаевский».

Ранее сообщалось, что сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -8 градусов.

Никита Егоров