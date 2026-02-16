В Казани из-за снегопадов изменили маршрут трех автобусов
Один из автобусов — №36а — застрял в районе остановки «Новониколаевский»
В Казани автобусы №18 и 30 из-за последствий снегопада не доезжают до конечной остановки «Переулок Дуслык». Общественный транспорт будет ехать только до «Файзи», сообщила пресс-служба МУП «ПАТП-2».
Также в столице Татарстана из-за непогоды изменили маршрут автобуса №93. Транспорт временно не заезжает на остановку «Берновые Ковали», так как не может там развернуться, и проследует только до «Мечети».
Кроме того, один из автобусов — №36а — застрял в районе остановки «Новониколаевский».
Ранее сообщалось, что сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -8 градусов.
