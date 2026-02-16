Татарстан попал в топ регионов по спросу на блинопеков

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях кулинаров в России составила 68,9 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Татарстан оказался среди регионов, где активно ищут блинопеков. Так, в республике опубликовано около 3% от общего числа вакансий, посчитали аналитики hh.ru по итогам января 2026 года. Отмечается, что спрос на кулинаров растет не только в ресторанах, но и в торговых центрах, фуд-кортах.

Самая высокая доля опубликованных вакансий — в Москве (более 660, или 11% от общего числа). Далее идут Московская область (более 560, или 9%), Краснодарский край (более 290 тыс., или 4%) и Свердловская область (более 260, или 4%). По 3% вакансий приходится на Ростовскую область, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Ленинградскую область.

Всего в России по итогам января 2026 года работодатели разместили более 6,2 тыс. вакансий для блинопеков. При этом подавляющее большинство вакансий предлагают полную занятость соискателям без опыта работы.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях кулинаров в России в январе 2026 года составила 68,9 тыс. рублей (+66% за пять лет). Текущая зарплатная вилка для специалистов варьируется от 41,9 тыс. до 120,2 тыс. рублей в зависимости от опыта и навыков. Наибольшие зарплатные медианы предлагают в Магаданской области — 115,5 тыс. рублей, Москве — 97,4 тыс. рублей и в Камчатском крае — 93,5 тыс. рублей.

Напомним, что Масленица в России продлится с 16 по 22 февраля включительно. С 23 февраля начнется Великий пост продолжительностью в 48 дней.

Никита Егоров