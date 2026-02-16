Мэр Казани указал на отсутствие дворников на улицах в вечернее время

В ходе личного объезда вечером он не обнаружил дворников на улицах Вахитовского района

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Казани Ильсур Метшин представил отчет о ходе зимней уборки города. По его словам, коммунальные службы уже вывезли свыше миллиона тонн снега. Глава города подчеркнул слаженную работу дорожных предприятий и отметил, что качество уборки в текущем сезоне заметно выше, чем в 2024 году.

При этом Метшин обратил внимание на сохраняющуюся нехватку рабочих рук и большое количество обращений от горожан по вопросам уборки, особенно во дворах. В ходе личного объезда вечером мэр не обнаружил дворников на улицах Вахитовского района (в том числе на улицах Хади Такташ и Павлюхина) в промежуток с 18:00 до 22:00. Он выразил недоумение по поводу графика работы сотрудников и указал, что именно поэтому поступают обоснованные жалобы на состояние дворовых территорий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мэр также отметил примеры успешной работы: в ряде дворов наблюдается эффективное взаимодействие управляющих компаний, старших по домам и дворников, благодаря чему удается поддерживать порядок и чистоту. В то же время в других локациях ситуация остается неудовлетворительной — там, по словам Ильсура Метшина, «конь не валялся».

В своем выступлении глава города поблагодарил тех, кто ответственно подходит к вопросам уборки, и подчеркнул, что результаты заметны там, где к работе подошли заблаговременно и организованно.

Напомним, в четверг мэру Казани презентовали наземные дроны-помощники, которые способны убирать с дорог снег. Он признал, что город платит дворникам мало, а восполнить нехватку почти 900 человек физически некем.

Рената Валеева