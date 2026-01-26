Король Малайзии Султан Ибрагим прилетел в Санкт-Петербург на синем самолете, вместо золотого
В прошлом году он прилетал в Казань на позолоченном судне и встретился в раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим Исмаил прилетел в Санкт-Петербург на синем самолете. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
— В соответствии с международным протоколом встретил в Пулково Верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима, — написал Дрозденко.
Напомним, что 8 августа 2025 года Султан Ибрагим прилетал в Татарстан на золотом самолете. Верховного правителя Малайзии, прибывшего с первым официальным визитом в Россию, встречал раис Татарстана Рустам Минниханов. Примечательно, что в конце прошлого года посол Малайзии назвал Казань одним из самых интересных направлений в России. Помимо этого, предприятия Татарстана поставляют активно поставляют халяльную продукцию на рынок Малайзии.
