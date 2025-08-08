Самолет короля Малайзии Султана Ибрагима приземлился в Казани

Еще 5 августа Ибрагим по приглашению Владимира Путина прибыл в страну с государственным визитом

В международном аэропорту Казани приземлился самолет с королем Малайзии Султаном Ибрагимом на борту. Верховного правителя Малайзии, прибывшего с первым официальным визитом в Россию, встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

О прибытии высокопоставленного гостя сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова, сопроводив публикацию приветствием на татарском языке: «Рәхим итегез».

Напомним, 5 августа Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в страну с государственным визитом. В Москве он провел встречу с лидером РФ.

В Татарстане запланирована официальная встреча с Миннихановым. Кроме того, король Малайзии намерен посетить Казанский вертолетный завод.

Рената Валеева