Самолет короля Малайзии Султана Ибрагима приземлился в Казани
Еще 5 августа Ибрагим по приглашению Владимира Путина прибыл в страну с государственным визитом
В международном аэропорту Казани приземлился самолет с королем Малайзии Султаном Ибрагимом на борту. Верховного правителя Малайзии, прибывшего с первым официальным визитом в Россию, встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.
О прибытии высокопоставленного гостя сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова, сопроводив публикацию приветствием на татарском языке: «Рәхим итегез».
Напомним, 5 августа Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в страну с государственным визитом. В Москве он провел встречу с лидером РФ.
В Татарстане запланирована официальная встреча с Миннихановым. Кроме того, король Малайзии намерен посетить Казанский вертолетный завод.
